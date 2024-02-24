Сыроватко Михаил
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
23.08.1936
Сын: Сыраватко Александр Михайлович
Мать ребёнка: Диденко Наталья Аристарховна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сыроватко Валентин Михайлович
Мать ребёнка: Диденко Наталья Аристарховна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Екатерина Михайловна
Мать ребёнка: Диденко Наталья Аристарховна