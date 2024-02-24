Диденко Наталья Аристарховна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
23.08.1936
Сын: Сыраватко Александр Михайлович
Отец ребёнка: Сыроватко Михаил
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сыроватко Валентин Михайлович
Отец ребёнка: Сыроватко Михаил
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Диденко Юлия Михайловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Диденко Николай Михайлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Екатерина Михайловна
Отец ребёнка: Сыроватко Михаил