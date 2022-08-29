Шишкина (Никулина) Нина Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шишкин Фёдор
Отец ребёнка: Шишкин ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шишкин Борис
Отец ребёнка: Шишкин ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Шишкина) Анна
Отец ребёнка: Шишкин ?
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Шишкин ?
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно