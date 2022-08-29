Шишкина (Никулина) Нина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШишкина (Никулина) Нина Ивановна

Шишкина (Никулина) Нина Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Никулин Иван

Мать: Никулина (Чекалкина) Евдокия Евлентьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шишкин Фёдор

Отец ребёнка: Шишкин ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шишкин Борис

Отец ребёнка: Шишкин ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Шишкина) Анна

Отец ребёнка: Шишкин ?

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шишкин ?

Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.