Никулин Иван
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шишкина Нина Ивановна
Мать ребёнка: Никулина Евдокия Евлентьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Антонина Ивановна
Мать ребёнка: Никулина Евдокия Евлентьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Евдокия Ивановна
Мать ребёнка: Никулина Евдокия Евлентьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Никулина Евдокия Евлентьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно