Никулина (Чекалкина) Евдокия Евлентьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шишкина (Никулина) Нина Ивановна
Отец ребёнка: Никулин Иван
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Никулина) Антонина Ивановна
Отец ребёнка: Никулин Иван
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Никулина) Евдокия Ивановна
Отец ребёнка: Никулин Иван
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Никулин Иван
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Никулин Иван
Смерть
Неизвестно