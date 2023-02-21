Федулина Ненила — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Федулина Ненила

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1798

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1797 г.р.

Дети

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1798

Отец: не указан

Мать: не указана

ГАПО ф.60 оп.4 д. 292 РС 1834г с.Смольково Бахметьева и Миллер
Рождение ребёнка
1814

Сын: Федулин Яков Петров

Отец ребёнка: Федулин Петр Федоров

Смольково, Лямбирский муниципальный район, Республика Мордовия
ГАПО ф.60 оп.4 д. 240 РС 1858г с.Смольково Бахметьева и Миллер
Рождение ребёнка
1820

Сын: Федулин Алексей Петров

Отец ребёнка: Федулин Петр Федоров

Смольково, Лямбирский муниципальный район, Республика Мордовия
ГАПО ф.60 оп.4 д. 240 РС 1858г с.Смольково Бахметьева и Миллер
Рождение ребёнка
1838

Сын: Федулин Никита Петров

Отец ребёнка: Федулин Петр Федоров

Смольково, Лямбирский муниципальный район, Республика Мордовия
ГАПО ф.60 оп.4 дела 382 РС 1850г Смольково Бахметьевой
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Федулин Петр Федоров

ГАПО ф.60 оп.4 д. 292 РС 1834г с.Смольково Бахметьева и Миллер
Смерть
Неизвестно
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