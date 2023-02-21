Федулина Ненила
Место рожденияНе указано
Дата рождения1798
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Комментарий
Рождение
1798
ГАПО ф.60 оп.4 д. 292 РС 1834г с.Смольково Бахметьева и Миллер
Рождение ребёнка
1814
Сын: Федулин Яков Петров
Отец ребёнка: Федулин Петр Федоров
ГАПО ф.60 оп.4 д. 240 РС 1858г с.Смольково Бахметьева и Миллер
Рождение ребёнка
1820
Отец ребёнка: Федулин Петр Федоров
ГАПО ф.60 оп.4 д. 240 РС 1858г с.Смольково Бахметьева и Миллер
Рождение ребёнка
1838
Отец ребёнка: Федулин Петр Федоров
ГАПО ф.60 оп.4 дела 382 РС 1850г Смольково Бахметьевой
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Федулин Петр Федоров
ГАПО ф.60 оп.4 д. 292 РС 1834г с.Смольково Бахметьева и Миллер
Смерть
Неизвестно