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Федулин Петр Федоров

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Место рождения

Смольково, Лямбирский муниципальный район, Республика Мордовия

Дата рождения

1797

Дата смерти

1819

Пол

Мужской

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1797

Отец: Федулин Федор Клементьев

Мать: Федулина Лукерья

Смольково, Лямбирский муниципальный район, Республика Мордовия
ГАПО ф.60 оп.4 д. 292 РС 1834г с.Смольково Бахметьева и Миллер
Рождение ребёнка
1814

Сын: Федулин Яков Петров

Мать ребёнка: Федулина Ненила

Смольково, Лямбирский муниципальный район, Республика Мордовия
ГАПО ф.60 оп.4 д. 240 РС 1858г с.Смольково Бахметьева и Миллер
Рождение ребёнка
1820

Сын: Федулин Алексей Петров

Мать ребёнка: Федулина Ненила

Смольково, Лямбирский муниципальный район, Республика Мордовия
ГАПО ф.60 оп.4 д. 240 РС 1858г с.Смольково Бахметьева и Миллер
Рождение ребёнка
1838

Сын: Федулин Никита Петров

Мать ребёнка: Федулина Ненила

Смольково, Лямбирский муниципальный район, Республика Мордовия
ГАПО ф.60 оп.4 дела 382 РС 1850г Смольково Бахметьевой
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Федулина Ненила

ГАПО ф.60 оп.4 д. 292 РС 1834г с.Смольково Бахметьева и Миллер
Смерть
1819
Смольково, Лямбирский муниципальный район, Республика Мордовия
ГАПО ф.60 оп.4 д. 292 РС 1834г с.Смольково Бахметьева и Миллер
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