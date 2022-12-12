Федулин Петр Федоров
Место рождения
Дата рождения1797
Дата смерти1819
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Рождение
1797
Отец: Федулин Федор Клементьев
Мать: Федулина Лукерья
ГАПО ф.60 оп.4 д. 292 РС 1834г с.Смольково Бахметьева и Миллер
Рождение ребёнка
1814
Сын: Федулин Яков Петров
Мать ребёнка: Федулина Ненила
ГАПО ф.60 оп.4 д. 240 РС 1858г с.Смольково Бахметьева и Миллер
Рождение ребёнка
1820
Мать ребёнка: Федулина Ненила
ГАПО ф.60 оп.4 д. 240 РС 1858г с.Смольково Бахметьева и Миллер
Рождение ребёнка
1838
Мать ребёнка: Федулина Ненила
ГАПО ф.60 оп.4 дела 382 РС 1850г Смольково Бахметьевой
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Федулина Ненила
ГАПО ф.60 оп.4 д. 292 РС 1834г с.Смольково Бахметьева и Миллер
Смерть
1819
ГАПО ф.60 оп.4 д. 292 РС 1834г с.Смольково Бахметьева и Миллер