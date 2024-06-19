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Потапов Георгий Николаевич

Место рождения

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область

Дата рождения

1888

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1888

Отец: Потапов Николай Федотович

Мать: Потапова (--) Елена Назаровна

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Бракосочетание
10.01.1907

Жена: Потапова (Пастухова) Наталья Яковлевна

МК Николаевской церкви с. Спирино за 1907 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3352]
Рождение ребёнка
25.12.1907

Дочь: Потапова Татьяна Георгиевна

Мать ребёнка: Потапова (Пастухова) Наталья Яковлевна

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
МК Николаевской церкви с. Спирино за 1907 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3352]
Рождение ребёнка
1910

Дочь: Потапова мар Георгиевна

Мать ребёнка: Потапова (Пастухова) Наталья Яковлевна

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1912

Дочь: Потапова Акилина Георгиевна

Мать ребёнка: Потапова (Пастухова) Наталья Яковлевна

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
05.02.1916

Сын: Потапов Петр Егорович

Мать ребёнка: Потапова (Пастухова) Наталья Яковлевна

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
01.03.1918

Сын: Потапов Яков Георгиевич

Мать ребёнка: Потапова (Пастухова) Наталья Яковлевна

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно

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