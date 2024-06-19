Потапов Георгий Николаевич
Место рождения
Дата рождения1888
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1888
Бракосочетание
10.01.1907
МК Николаевской церкви с. Спирино за 1907 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3352]
Рождение ребёнка
25.12.1907
Дочь: Потапова Татьяна Георгиевна
Мать ребёнка: Потапова (Пастухова) Наталья Яковлевна
МК Николаевской церкви с. Спирино за 1907 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3352]
Рождение ребёнка
1910
Дочь: Потапова мар Георгиевна
Мать ребёнка: Потапова (Пастухова) Наталья Яковлевна
Рождение ребёнка
1912
Дочь: Потапова Акилина Георгиевна
Мать ребёнка: Потапова (Пастухова) Наталья Яковлевна
Рождение ребёнка
05.02.1916
Мать ребёнка: Потапова (Пастухова) Наталья Яковлевна
Рождение ребёнка
01.03.1918
Мать ребёнка: Потапова (Пастухова) Наталья Яковлевна
Смерть
Неизвестно