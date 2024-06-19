Потапова (Пастухова) Наталья Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Потапова (Пастухова) Наталья Яковлевна

Место рождения

Елбань, Новосибирский округ, Сибирский край

Дата рождения

1889

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1889

Отец: не указан

Мать: не указана

Елбань, Новосибирский округ, Сибирский край
Бракосочетание
10.01.1907

Муж: Потапов Георгий Николаевич

МК Николаевской церкви с. Спирино за 1907 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3352]
Рождение ребёнка
25.12.1907

Дочь: Потапова Татьяна Георгиевна

Отец ребёнка: Потапов Георгий Николаевич

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
МК Николаевской церкви с. Спирино за 1907 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3352]
Рождение ребёнка
1910

Дочь: Потапова мар Георгиевна

Отец ребёнка: Потапов Георгий Николаевич

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1912

Дочь: Потапова Акилина Георгиевна

Отец ребёнка: Потапов Георгий Николаевич

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
05.02.1916

Сын: Потапов Петр Егорович

Отец ребёнка: Потапов Георгий Николаевич

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
01.03.1918

Сын: Потапов Яков Георгиевич

Отец ребёнка: Потапов Георгий Николаевич

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно

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