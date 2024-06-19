Потапова (Пастухова) Наталья Яковлевна
Место рождения
Дата рождения1889
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1889
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
10.01.1907
МК Николаевской церкви с. Спирино за 1907 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3352]
Рождение ребёнка
25.12.1907
Дочь: Потапова Татьяна Георгиевна
Отец ребёнка: Потапов Георгий Николаевич
МК Николаевской церкви с. Спирино за 1907 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3352]
Рождение ребёнка
1910
Дочь: Потапова мар Георгиевна
Отец ребёнка: Потапов Георгий Николаевич
Рождение ребёнка
1912
Дочь: Потапова Акилина Георгиевна
Отец ребёнка: Потапов Георгий Николаевич
Рождение ребёнка
05.02.1916
Отец ребёнка: Потапов Георгий Николаевич
Рождение ребёнка
01.03.1918
Отец ребёнка: Потапов Георгий Николаевич
Смерть
Неизвестно