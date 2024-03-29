Потапова (--) Елена Назаровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1856
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1856
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1881
Отец ребёнка: Потапов Николай Федотович
Рождение ребёнка
1884
Отец ребёнка: Потапов Николай Федотович
Рождение ребёнка
1888
Сын: Потапов Георгий Николаевич
Отец ребёнка: Потапов Николай Федотович
Рождение ребёнка
1890
Сын: Потапов Дмитрий Николаевич
Отец ребёнка: Потапов Николай Федотович
Рождение ребёнка
1897
Сын: Потапов Антоний Николаевич
Отец ребёнка: Потапов Николай Федотович
Рождение ребёнка
18.05.1901
Дочь: Потапова Елена Николаевна
Отец ребёнка: Потапов Николай Федотович
Метрическая книга о рождении, браке, смерти Николаевской церкви с. Спирино за 1901 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3344]
Смерть
Неизвестно