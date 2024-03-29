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Потапова (--) Елена Назаровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1856

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1856

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Потапов Николай Федотович

Рождение ребёнка
1881

Сын: Потапов Павел Николаевич

Отец ребёнка: Потапов Николай Федотович

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1884

Сын: Потапов Павел Николаевич

Отец ребёнка: Потапов Николай Федотович

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1888

Сын: Потапов Георгий Николаевич

Отец ребёнка: Потапов Николай Федотович

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1890

Сын: Потапов Дмитрий Николаевич

Отец ребёнка: Потапов Николай Федотович

Рождение ребёнка
1897

Сын: Потапов Антоний Николаевич

Отец ребёнка: Потапов Николай Федотович

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
18.05.1901

Дочь: Потапова Елена Николаевна

Отец ребёнка: Потапов Николай Федотович

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Метрическая книга о рождении, браке, смерти Николаевской церкви с. Спирино за 1901 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3344]
Смерть
Неизвестно

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