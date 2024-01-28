Брославцева (Ризберг) Галина Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Брославцева (Ризберг) Галина Александровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1942

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1942

Отец: Ризберг Александр

Мать: Рычкова (Плетнева) Серафима Александровна

Рождение ребёнка
17.05.1961

Дочь: Козлова (Брославцева) Лариса Борисовна

Отец ребёнка: Брославцев Борис Васильевич

Степногорск, Степногорская городская администрация, Акмолинская область
Рождение ребёнка
20.10.1962

Дочь: Герлах (Брославцева) Надежда Борисовна

Отец ребёнка: Брославцев Борис Васильевич

Рождение ребёнка
1964

Сын: Брославцев Владимир Борисович

Отец ребёнка: Брославцев Борис Васильевич

Рождение ребёнка
1965

Сын: Брославцев Валентин Борисович

Отец ребёнка: Брославцев Борис Васильевич

Рождение ребёнка
1966

Дочь: Ахтанова (Брославцева) Ирина Борисовна

Отец ребёнка: Брославцев Борис Васильевич

Рождение ребёнка
1969

Сын: Брославцев Андрей Борисович

Отец ребёнка: Брославцев Борис Васильевич

Рождение ребёнка
13.04.1977

Дочь: Томилова (Браславцева) Алена Борисовна

Отец ребёнка: Брославцев Борис Васильевич

Рождение ребёнка
22.02.1987

Сын: Брославцев Александр Борисович

Отец ребёнка: Брославцев Борис Васильевич

Смерть
Неизвестно

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