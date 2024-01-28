Брославцева (Ризберг) Галина Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1942
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1942
Рождение ребёнка
17.05.1961
Дочь: Козлова (Брославцева) Лариса Борисовна
Отец ребёнка: Брославцев Борис Васильевич
Степногорск, Степногорская городская администрация, Акмолинская область
Рождение ребёнка
20.10.1962
Дочь: Герлах (Брославцева) Надежда Борисовна
Отец ребёнка: Брославцев Борис Васильевич
Рождение ребёнка
1964
Сын: Брославцев Владимир Борисович
Отец ребёнка: Брославцев Борис Васильевич
Рождение ребёнка
1965
Сын: Брославцев Валентин Борисович
Отец ребёнка: Брославцев Борис Васильевич
Рождение ребёнка
1966
Дочь: Ахтанова (Брославцева) Ирина Борисовна
Отец ребёнка: Брославцев Борис Васильевич
Рождение ребёнка
1969
Сын: Брославцев Андрей Борисович
Отец ребёнка: Брославцев Борис Васильевич
Рождение ребёнка
13.04.1977
Дочь: Томилова (Браславцева) Алена Борисовна
Отец ребёнка: Брославцев Борис Васильевич
Рождение ребёнка
22.02.1987
Сын: Брославцев Александр Борисович
Отец ребёнка: Брославцев Борис Васильевич
Смерть
Неизвестно