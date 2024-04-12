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Чайкин Петр Максимов

Место рождения

Шахтёрск

Дата рождения

1802

Дата смерти

1855

Пол

Мужской

Добавил:

ЛБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1802

Отец: Чайка Максим Власович

Мать: Чайка Настасья (Наталья) Кондратьевна

Место жительства
1816
Рождение ребёнка
1832

Дочь: Параскева Петрова

Мать ребёнка: Чайкина Евдокия Ефимова

Рождение ребёнка
1836

Сын: Чайка Даниил Петрович

Мать ребёнка: Чайкина Евдокия Ефимова

Рождение ребёнка
1842

Дочь: Любченко Варвара Петрова

Мать ребёнка: Чайкина Евдокия Ефимова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Чайкина Евдокия Ефимова

Смерть
1855
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