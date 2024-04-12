Чайкин Петр Максимов
Место рождения
Дата рождения1802
Дата смерти1855
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1802
Место жительства
1816
Рождение ребёнка
1832
Дочь: Параскева Петрова
Мать ребёнка: Чайкина Евдокия Ефимова
Рождение ребёнка
1836
Мать ребёнка: Чайкина Евдокия Ефимова
Рождение ребёнка
1842
Дочь: Любченко Варвара Петрова
Мать ребёнка: Чайкина Евдокия Ефимова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Чайкина Евдокия Ефимова
Смерть
1855