Чайка Настасья (Наталья) Кондратьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1773
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1773
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1791
Отец ребёнка: Чайка Максим Власович
Место жительства
1795
Рождение ребёнка
1797
Отец ребёнка: Чайка Максим Власович
Рождение ребёнка
1798
Отец ребёнка: Чайка Максим Власович
Рождение ребёнка
1802
Сын: Чайкин Петр Максимов
Отец ребёнка: Чайка Максим Власович
Рождение ребёнка
1804
Отец ребёнка: Чайка Максим Власович
Рождение ребёнка
1809
Отец ребёнка: Чайка Максим Власович
Место жительства
1816
Смерть
Неизвестно