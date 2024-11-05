Чайка Настасья (Наталья) Кондратьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чайка Настасья (Наталья) Кондратьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1773

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1773

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чайка Максим Власович

Рождение ребёнка
1791

Сын: Чайка Моисей Максимович

Отец ребёнка: Чайка Максим Власович

Место жительства
1795
Рождение ребёнка
1797

Сын: Чайка Николай Максимович

Отец ребёнка: Чайка Максим Власович

Рождение ребёнка
1798

Сын: Чайка Данило Максимович

Отец ребёнка: Чайка Максим Власович

Рождение ребёнка
1802

Сын: Чайкин Петр Максимов

Отец ребёнка: Чайка Максим Власович

Рождение ребёнка
1804

Сын: Чайка Семен Максимович

Отец ребёнка: Чайка Максим Власович

Рождение ребёнка
1809

Сын: Чайка Андрей Максимович

Отец ребёнка: Чайка Максим Власович

Место жительства
1816
Смерть
Неизвестно

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