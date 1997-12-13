Ухова Анна Ефимовна
Место рождения
Дата рождения13.02.1913
Дата смерти13.12.1997
ПолЖенский
ОтецНе указан
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.02.1913
Мать: Ухова Мария Павловна
Рождение ребёнка
20.04.1954
Дочь: Денисова Надежда Ивановна
Отец ребёнка: Александров Иван Александрович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
13.12.1997
Похороны
15.12.1997
Вареево, Палехский муниципальный район, Ивановская область