Ухова Анна Ефимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ухова Анна Ефимовна

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Место рождения

Никоново, Палехский муниципальный район, Ивановская область

Дата рождения

13.02.1913

Дата смерти

13.12.1997

Пол

Женский

Добавил:

ВУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.02.1913

Отец: не указан

Мать: Ухова Мария Павловна

Никоново, Палехский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
20.04.1954

Дочь: Денисова Надежда Ивановна

Отец ребёнка: Александров Иван Александрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Александров Иван Александрович

Смерть
13.12.1997
Никоново, Палехский муниципальный район, Ивановская область
Похороны
15.12.1997
Вареево, Палехский муниципальный район, Ивановская область
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