Батюшков Василий Еремеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Батюшков Василий Еремеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Батюшков Еремей (Илья) Федотович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Батюшков Григорий Васильевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Батюшков Григорий Васильевич

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

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