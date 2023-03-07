Батюшков Еремей (Илья) Федотович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Батюшков Федот Филиппович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Батюшков Гавриил Еремеевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Батюшков Василий Еремеевич
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно