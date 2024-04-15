Демиденко (Чернышева) Мавра Емельяновна
Место рождения
Дата рождения01.05.1869 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
- СобытияСобытия
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.05.1869 ст.
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-GSZ?i=191&cc=3511744
Крещение
02.05.1869 ст.
Хотень, Сумська область
Успенская церковь
Восприемник
17.01.1885 ст.
Яков Артемьевич Чернышев
Восприемник
03.11.1888 ст.
Павел Иванович Демяненко
Восприемник
19.02.1889 ст.
Евдокия Ивановна Чернышева
Восприемник
21.08.1889 ст.
Андрей Сергеевич Чернышев
Восприемник
17.02.1890 ст.
Агафья Артемьевна Чернышева
Восприемник
15.04.1890 ст.
Трофим Михайлович Прокопенко
Восприемник
26.09.1890 ст.
Иван Сергеевич Чернышев
Бракосочетание
14.10.1890 ст.
Рождество-Богородичная церковь
Восприемник
04.11.1890 ст.
Павел Иванович Чернышев
Рождение ребёнка
25.01.1897 ст.
Дочь: Ксения Леонтьевна
Отец ребёнка: Демиденко Леонтий Маркович
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-L9CT-3?i=137&cc=3511744&cat=1008700
Рождение ребёнка
19.03.1908 ст.
Дочь: Дарья Леонтьевна
Отец ребёнка: Демиденко Леонтий Маркович
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-JSNS-S?i=252&cc=3511744&cat=1008700
Рождение ребёнка
19.03.1908 ст.
Сын: Демиденко Хрисанф Леонтьевич
Отец ребёнка: Демиденко Леонтий Маркович
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-JSNS-S?i=252&cc=3511744&cat=1008700
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно