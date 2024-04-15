Демиденко (Чернышева) Мавра Емельяновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Демиденко (Чернышева) Мавра Емельяновна

Место рождения

Кровное, Сумська область

Дата рождения

01.05.1869 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.05.1869 ст.

Отец: Чернышов Емельян Иванович

Мать: Чернышева Мария Гордеевна

Кровное, Сумська область
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-GSZ?i=191&cc=3511744
Крещение
02.05.1869 ст.
Хотень, Сумська область
Успенская церковь
Восприемник
17.01.1885 ст.
Николаевка, Сумська область
Яков Артемьевич Чернышев
Восприемник
03.11.1888 ст.
Николаевка, Сумська область
Павел Иванович Демяненко
Восприемник
19.02.1889 ст.
Николаевка, Сумська область
Евдокия Ивановна Чернышева
Восприемник
21.08.1889 ст.
Николаевка, Сумська область
Андрей Сергеевич Чернышев
Восприемник
17.02.1890 ст.
Николаевка, Сумська область
Агафья Артемьевна Чернышева
Восприемник
15.04.1890 ст.
Николаевка, Сумська область
Трофим Михайлович Прокопенко
Восприемник
26.09.1890 ст.
Николаевка, Сумська область
Иван Сергеевич Чернышев
Бракосочетание
14.10.1890 ст.

Муж: Демиденко Леонтий Маркович

Николаевка, Сумська область
Рождество-Богородичная церковь
Восприемник
04.11.1890 ст.
Николаевка, Сумська область
Павел Иванович Чернышев
Рождение ребёнка
25.01.1897 ст.

Дочь: Ксения Леонтьевна

Отец ребёнка: Демиденко Леонтий Маркович

Николаевка, Сумська область
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-L9CT-3?i=137&cc=3511744&cat=1008700
Рождение ребёнка
19.03.1908 ст.

Дочь: Дарья Леонтьевна

Отец ребёнка: Демиденко Леонтий Маркович

Николаевка, Сумська область
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-JSNS-S?i=252&cc=3511744&cat=1008700
Рождение ребёнка
19.03.1908 ст.

Сын: Демиденко Хрисанф Леонтьевич

Отец ребёнка: Демиденко Леонтий Маркович

Николаевка, Сумська область
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-JSNS-S?i=252&cc=3511744&cat=1008700
Место жительства
Неизвестно
Кровное, Сумська область
Смерть
Неизвестно
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