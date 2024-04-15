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Демиденко Леонтий Маркович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1870

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
14.10.1890 ст.

Жена: Демиденко Мавра Емельяновна

Николаевка, Сумська область
Рождество-Богородичная церковь
Рождение ребёнка
25.01.1897 ст.

Дочь: Ксения Леонтьевна

Мать ребёнка: Демиденко Мавра Емельяновна

Николаевка, Сумська область
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-L9CT-3?i=137&cc=3511744&cat=1008700
Рождение ребёнка
19.03.1908 ст.

Дочь: Дарья Леонтьевна

Мать ребёнка: Демиденко Мавра Емельяновна

Николаевка, Сумська область
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-JSNS-S?i=252&cc=3511744&cat=1008700
Рождение ребёнка
19.03.1908 ст.

Сын: Демиденко Хрисанф Леонтьевич

Мать ребёнка: Демиденко Мавра Емельяновна

Николаевка, Сумська область
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-JSNS-S?i=252&cc=3511744&cat=1008700
Место жительства
Неизвестно
Николаевка, Сумська область
Смерть
Неизвестно
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