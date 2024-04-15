Демиденко Леонтий Маркович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1870
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
14.10.1890 ст.
Рождество-Богородичная церковь
Рождение ребёнка
25.01.1897 ст.
Дочь: Ксения Леонтьевна
Мать ребёнка: Демиденко Мавра Емельяновна
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-L9CT-3?i=137&cc=3511744&cat=1008700
Рождение ребёнка
19.03.1908 ст.
Дочь: Дарья Леонтьевна
Мать ребёнка: Демиденко Мавра Емельяновна
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-JSNS-S?i=252&cc=3511744&cat=1008700
Рождение ребёнка
19.03.1908 ст.
Сын: Демиденко Хрисанф Леонтьевич
Мать ребёнка: Демиденко Мавра Емельяновна
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-JSNS-S?i=252&cc=3511744&cat=1008700
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно