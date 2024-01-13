Царев Григорий
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиОколо 1963
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1926
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Царева Праксия
Рождение ребёнка
11.11.1928
Дочь: Зверева (Царева) Ангелина Григорьевна
Мать ребёнка: Царева Праксия
Смерть
Около 1963
Иваново, Иваново, Ивановская область