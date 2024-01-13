Царев Григорий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Царев Григорий

Место рождения

Колокуново, Ильинский муниципальный район, Ивановская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Около 1963

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности
1928 г.р.

Добавил:

СЗ
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Колокуново, Ильинский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
1926

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Царева Праксия

Рождение ребёнка
11.11.1928

Дочь: Зверева (Царева) Ангелина Григорьевна

Мать ребёнка: Царева Праксия

Колокуново, Ильинский муниципальный район, Ивановская область
Смерть
Около 1963
Иваново, Иваново, Ивановская область

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