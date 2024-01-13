Царева Праксия
Место рождения
Дата рождения13.01.1903
Дата смерти10.11.1982
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.01.1903
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1926
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Царев Григорий
Рождение ребёнка
11.11.1928
Дочь: Зверева (Царева) Ангелина Григорьевна
Отец ребёнка: Царев Григорий
Рождение ребёнка
04.12.1930
Сын: Царев Василий Григорьевич
Отец ребёнка: Царев Григорий
Рождение ребёнка
12.02.1935
Дочь: Выжлова Руфина Григорьевна
Отец ребёнка: Царев Григорий
Смерть
10.11.1982
Иваново, Иваново, Ивановская область