Царева Праксия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЦарева Праксия

Царева Праксия

Место рождения

Колокуново, Ильинский муниципальный район, Ивановская область

Дата рождения

13.01.1903

Дата смерти

10.11.1982

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

СЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.01.1903

Отец: не указан

Мать: не указана

Колокуново, Ильинский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
1926

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Царев Григорий

Рождение ребёнка
11.11.1928

Дочь: Зверева (Царева) Ангелина Григорьевна

Отец ребёнка: Царев Григорий

Колокуново, Ильинский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
04.12.1930

Сын: Царев Василий Григорьевич

Отец ребёнка: Царев Григорий

Колокуново, Ильинский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
12.02.1935

Дочь: Выжлова Руфина Григорьевна

Отец ребёнка: Царев Григорий

Колокуново, Ильинский муниципальный район, Ивановская область
Смерть
10.11.1982
Иваново, Иваново, Ивановская область

Мы используем куки для улучшения работы сайта.