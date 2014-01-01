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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Находки
Где упоминается данное место
Дело по жалобе Семенычевой Екатерины Семеновны, крестьянки д. Колокумово Щадневской вол. Ростовского у., на отказ земского начальника 2 уч. представить в уездный съезд жа Показать все
Дело о выкупе 1 надела Дубковой Василисой Абрамовной, крестьянкой д. Колокуново Щадневской вол. Ростовского у. 1893 г. // Гос. архив Ярославской области. Фонд 120. Опись Показать все
Дело по обвинению крестьянки д. Колокуново Щадневской волости Ростовского уезда Домны Яковлевны Шмелевой в произнесении оскорбительных слов против царя. 1915 г. // Гос. а Показать все
По жалобе гр. д. Колокуново Щадневской вол. Канаева Василия Иван. о семейном разделе. 1922 г. // Гос. архив Ярославской области в г. Ростове. Фонд Р-161. Опись 2. Дело 32 Показать все
Дело по приговору крестьян селения Колокуново Щадневской волости от 01 июня 1914 года о перемере надельной и купчей земли. // Гос. архив Ярославской области в г. Ростове. Показать все
Дело по приговору общества крестьян деревни Колокуново Щадневской волости от 08 января 1914 года об избрании крестьянина Дмитрия Иванова Царева доверенным для явки в воло Показать все
Дело о возвращении усадьбы и сада гражданину дер. Колокуново Щадневской волости А. Д. Сазонову. 1922 г. // Гос. архив Ярославской области в г. Ростове. Фонд Р-161. Опись Показать все
Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
7110Колокуново, д. вл.при колодцах.3520206468
Список населённых мест Ярославской губернии 1901 года
НазваниеСельское обществоШкольный округ№Дворов по сведениям сельских старостВ т.ч. по другим сельским обществамДворов по сведениям статистического бюроПриход
д. КолокуловоIII. Исаевское общество35430—Исаевский приход
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
588523Колокуноводеревня56°59'39°42'O-37-116
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
24609428161д Колокуноводеревня