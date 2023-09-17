Семенов Алексей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Семенов Алексей

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1757

Дата смерти

1808

Пол

Мужской

Добавил:

ДА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1757

Отец: Васильев Симулла(Семен)

Мать: Федорова Матрена(Хитреби)

Рождение ребёнка
1783

Сын: Алексеев Николай

Мать ребёнка: Яковлева Ирина

Рождение ребёнка
1789

Сын: Алексеев Павел

Мать ребёнка: Яковлева Ирина

Рождение ребёнка
1792

Дочь: Евдокия(Авдотья)

Мать ребёнка: Яковлева Ирина

Рождение ребёнка
1797

Сын: Алекеев Трофим

Мать ребёнка: Яковлева Ирина

Смерть
1808

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