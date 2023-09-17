Семенов Алексей
Место рожденияНе указано
Дата рождения1757
Дата смерти1808
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1757
Отец: Васильев Симулла(Семен)
Рождение ребёнка
1783
Сын: Алексеев Николай
Мать ребёнка: Яковлева Ирина
Рождение ребёнка
1789
Сын: Алексеев Павел
Мать ребёнка: Яковлева Ирина
Рождение ребёнка
1792
Дочь: Евдокия(Авдотья)
Мать ребёнка: Яковлева Ирина
Рождение ребёнка
1797
Сын: Алекеев Трофим
Мать ребёнка: Яковлева Ирина
Смерть
1808