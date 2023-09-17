Федорова Матрена(Хитреби)
Место рожденияНе указано
Дата рождения1722
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1722
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1754
Сын: Петр
Отец ребёнка: Васильев Симулла(Семен)
Рождение ребёнка
1757
Сын: Семенов Алексей
Отец ребёнка: Васильев Симулла(Семен)
Рождение ребёнка
1760
Дочь: Анна
Отец ребёнка: Васильев Симулла(Семен)
Смерть
Неизвестно