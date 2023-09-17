Федорова Матрена(Хитреби) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Федорова Матрена(Хитреби)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1722

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1754 г.р.
1757 г.р.
1760 г.р.

Добавил:

ДА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1722

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1754

Сын: Петр

Отец ребёнка: Васильев Симулла(Семен)

Рождение ребёнка
1757

Сын: Семенов Алексей

Отец ребёнка: Васильев Симулла(Семен)

Рождение ребёнка
1760

Дочь: Анна

Отец ребёнка: Васильев Симулла(Семен)

Смерть
Неизвестно

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