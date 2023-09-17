Яковлева Ирина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Яковлева Ирина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1762

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ДА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1762

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1783

Сын: Алексеев Николай

Отец ребёнка: Семенов Алексей

Рождение ребёнка
1789

Сын: Алексеев Павел

Отец ребёнка: Семенов Алексей

Рождение ребёнка
1792

Дочь: Евдокия(Авдотья)

Отец ребёнка: Семенов Алексей

Рождение ребёнка
1797

Сын: Алекеев Трофим

Отец ребёнка: Семенов Алексей

Смерть
Неизвестно

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