Яковлева Ирина
Место рожденияНе указано
Дата рождения1762
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1762
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1783
Сын: Алексеев Николай
Отец ребёнка: Семенов Алексей
Рождение ребёнка
1789
Сын: Алексеев Павел
Отец ребёнка: Семенов Алексей
Рождение ребёнка
1792
Дочь: Евдокия(Авдотья)
Отец ребёнка: Семенов Алексей
Рождение ребёнка
1797
Сын: Алекеев Трофим
Отец ребёнка: Семенов Алексей
Смерть
Неизвестно