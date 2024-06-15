Сазонова (Цыбина) Авдотья Федотова
Место рождения
Дата рождения1746
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1746
Отец: Цыбин Федот Михайлов
Мать: Цыбина Ирина Анисимова
Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
10.01.1769
Рождение ребёнка
1773
Дочь: (Сазонова) Праскева Яковлевна
Отец ребёнка: Сазонов Яков Матвеев М.
Рождение ребёнка
1778
Дочь: (Сазонова) Василиса Яковлевна
Отец ребёнка: Сазонов Яков Матвеев М.
Смерть
Неизвестно