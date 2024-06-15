Сазонова (Цыбина) Авдотья Федотова 1746 — найти родственников по фамилии на Familio
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Сазонова (Цыбина) Авдотья Федотова

Место рождения

Ржев, город Ржев, Тверская область

Дата рождения

1746

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1746

Отец: Цыбин Федот Михайлов

Мать: Цыбина Ирина Анисимова

Ржев, город Ржев, Тверская область
Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Ржев, город Ржев, Тверская область
Бракосочетание
10.01.1769

Муж: Сазонов Яков Матвеев М.

Рождение ребёнка
1773

Дочь: (Сазонова) Праскева Яковлевна

Отец ребёнка: Сазонов Яков Матвеев М.

Ржев, город Ржев, Тверская область
Рождение ребёнка
1778

Дочь: (Сазонова) Василиса Яковлевна

Отец ребёнка: Сазонов Яков Матвеев М.

Ржев, город Ржев, Тверская область
Смерть
Неизвестно

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