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Бегун Максимчук Авраам Павлович

Место рождения

Мокрое, Житомирська область

Дата рождения

28.10.1823 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.10.1823 ст.

Отец: Максимчук Павел Степанович

Мать: Максимчук Евдокия Захаровна

Мокрое, Житомирська область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Максимчук Параскева Ивановна

Рождение ребёнка
Около 1843

Дочь: (Максимчук) Ефимия Авраамовна

Мать ребёнка: Максимчук Параскева Ивановна

Мокрое, Житомирська область
Рождение ребёнка
24.01.1848

Сын: Максимчук Григорий Авраамович

Мать ребёнка: Максимчук Параскева Ивановна

Мокрое, Житомирська область
Рождение ребёнка
15.06.1853 ст.

Сын: Максимчук Тихон Авраамович

Мать ребёнка: Максимчук Параскева Ивановна

Мокрое, Житомирська область
Рождение ребёнка
Около 1854

Сын: Максимчук Яков Авраамович

Мать ребёнка: Максимчук Параскева Ивановна

Мокрое, Житомирська область
Рождение ребёнка
Около 1856

Дочь: (Максимчук) Ульяна Авраамовна

Мать ребёнка: Максимчук Параскева Ивановна

Мокрое, Житомирська область
Рождение ребёнка
28.02.1859 ст.

Сын: Максимчук Софроний Авраамович

Мать ребёнка: Максимчук Параскева Ивановна

Мокрое, Житомирська область
Смерть
Неизвестно

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