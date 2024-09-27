Бегун Максимчук Авраам Павлович
Место рождения
Дата рождения28.10.1823 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.10.1823 ст.
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1843
Дочь: (Максимчук) Ефимия Авраамовна
Мать ребёнка: Максимчук Параскева Ивановна
Рождение ребёнка
24.01.1848
Сын: Максимчук Григорий Авраамович
Мать ребёнка: Максимчук Параскева Ивановна
Рождение ребёнка
15.06.1853 ст.
Сын: Максимчук Тихон Авраамович
Мать ребёнка: Максимчук Параскева Ивановна
Рождение ребёнка
Около 1854
Сын: Максимчук Яков Авраамович
Мать ребёнка: Максимчук Параскева Ивановна
Рождение ребёнка
Около 1856
Дочь: (Максимчук) Ульяна Авраамовна
Мать ребёнка: Максимчук Параскева Ивановна
Рождение ребёнка
28.02.1859 ст.
Сын: Максимчук Софроний Авраамович
Мать ребёнка: Максимчук Параскева Ивановна
Смерть
Неизвестно