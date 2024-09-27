Максимчук Евдокия Захаровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМаксимчук Евдокия Захаровна

Максимчук Евдокия Захаровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1786

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1786

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Максимчук Павел Степанович

Рождение ребёнка
Около 1808

Сын: Максимчук Сидор Павлович

Отец ребёнка: Максимчук Павел Степанович

Мокрое, Житомирська область
Рождение ребёнка
Около 1810

Сын: Максимчук Вукола Павлович

Отец ребёнка: Максимчук Павел Степанович

Мокрое, Житомирська область
Рождение ребёнка
Около 1812

Сын: Максимчук Фома Павлович

Отец ребёнка: Максимчук Павел Степанович

Мокрое, Житомирська область
Рождение ребёнка
28.10.1823 ст.

Сын: Бегун Максимчук Авраам Павлович

Отец ребёнка: Максимчук Павел Степанович

Мокрое, Житомирська область
Рождение ребёнка
04.08.1828 ст.

Дочь: Легкуша (Максимчук) Евдокия Павловна

Отец ребёнка: Максимчук Павел Степанович

Мокрое, Житомирська область
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.