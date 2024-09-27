Максимчук Евдокия Захаровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1786
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1786
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1808
Отец ребёнка: Максимчук Павел Степанович
Рождение ребёнка
Около 1810
Сын: Максимчук Вукола Павлович
Отец ребёнка: Максимчук Павел Степанович
Рождение ребёнка
Около 1812
Отец ребёнка: Максимчук Павел Степанович
Рождение ребёнка
28.10.1823 ст.
Сын: Бегун Максимчук Авраам Павлович
Отец ребёнка: Максимчук Павел Степанович
Рождение ребёнка
04.08.1828 ст.
Дочь: Легкуша (Максимчук) Евдокия Павловна
Отец ребёнка: Максимчук Павел Степанович
Смерть
Неизвестно