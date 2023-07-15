Максимчук Параскева Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Максимчук Параскева Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
15.06.1853 ст.

Сын: Максимчук Тихон Авраамович

Отец ребёнка: Бегун Максимчук Авраам Павлович

Мокрое, Житомирська область
Рождение ребёнка
Около 1856

Дочь: Ульяна Авраамовна

Отец ребёнка: Бегун Максимчук Авраам Павлович

Мокрое, Житомирська область
Рождение ребёнка
28.02.1859 ст.

Сын: Максимчук Софроний Авраамович

Отец ребёнка: Бегун Максимчук Авраам Павлович

Мокрое, Житомирська область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бегун Максимчук Авраам Павлович

Смерть
Неизвестно