Максимчук Параскева Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
15.06.1853 ст.
Сын: Максимчук Тихон Авраамович
Отец ребёнка: Бегун Максимчук Авраам Павлович
Рождение ребёнка
Около 1856
Дочь: Ульяна Авраамовна
Отец ребёнка: Бегун Максимчук Авраам Павлович
Рождение ребёнка
28.02.1859 ст.
Сын: Максимчук Софроний Авраамович
Отец ребёнка: Бегун Максимчук Авраам Павлович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно