Параскева Кузминична
Место рождения
Дата рождения1803
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1803
Отец: Кузьма Алексеевич
Мать: Матрена Лаврентиевна
Рождение ребёнка
1825
Сын: Дмитрий Васильевич
Отец ребёнка: Василий Петрович
Рождение ребёнка
1829
Сын: Федор Васильевич
Отец ребёнка: Василий Петрович
Рождение ребёнка
1831
Сын: Егор Васильевич
Отец ребёнка: Василий Петрович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Василий Петрович
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно