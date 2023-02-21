Василий Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1802
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1802
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1825
Сын: Дмитрий Васильевич
Мать ребёнка: Параскева Кузминична
Рождение ребёнка
1829
Сын: Федор Васильевич
Мать ребёнка: Параскева Кузминична
Рождение ребёнка
1831
Сын: Егор Васильевич
Мать ребёнка: Параскева Кузминична
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Параскева Кузминична
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно