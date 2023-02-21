Матрена Лаврентиевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Матрена Лаврентиевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1773

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1774 г.р.

Дети

Добавил:

ТВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1773

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1803

Дочь: Параскева Кузминична

Отец ребёнка: Кузьма Алексеевич

Русские Кирмени, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кузьма Алексеевич

Смерть
Неизвестно
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