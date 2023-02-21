Матрена Лаврентиевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1773
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1773
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1803
Дочь: Параскева Кузминична
Отец ребёнка: Кузьма Алексеевич
Русские Кирмени, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Кузьма Алексеевич
Смерть
Неизвестно