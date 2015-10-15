Назарук Емельян Зиновьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения31.08.1936
Дата смерти15.10.2015
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.08.1936
Отец: Назарук Зиновий Иосифович
Мать: Назарук Федосия
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
25.03.1963
Дочь: Амрахова (Назарук) Наталья Емельяновна
Мать ребёнка: Назарук (Романюк) Ольга Ивановна
Ленинск-Кузнецкий, Ленинск-Кузнецкий, Кемеровская область
Смерть
15.10.2015