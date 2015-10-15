Назарук Емельян Зиновьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиНазарук Емельян Зиновьевич

Назарук Емельян Зиновьевич

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

31.08.1936

Дата смерти

15.10.2015

Пол

Мужской

Добавил:

РА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.08.1936

Отец: Назарук Зиновий Иосифович

Мать: Назарук Федосия

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Назарук (Романюк) Ольга Ивановна

Рождение ребёнка
25.03.1963

Дочь: Амрахова (Назарук) Наталья Емельяновна

Мать ребёнка: Назарук (Романюк) Ольга Ивановна

Ленинск-Кузнецкий, Ленинск-Кузнецкий, Кемеровская область
Смерть
15.10.2015

Мы используем куки для улучшения работы сайта.