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Назарук Зиновий Иосифович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1904

Дата смерти

1986

Пол

Мужской

Добавил:

РА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1904

Отец: Назарук Иосиф

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Назарук Мария Зиновьевна

Мать ребёнка: Назарук Федосия

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Назарук Федосия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Назарук Галя Зиновьевна

Мать ребёнка: Назарук Федосия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Назарук Евгения Зиновьевна

Мать ребёнка: Назарук Федосия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Назарук Фрося Зиновьевна

Мать ребёнка: Назарук Федосия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Назарук Алексей Зиновьевич

Мать ребёнка: Назарук Федосия Титовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Назарук Федосия Титовна

Рождение ребёнка
31.08.1936

Сын: Назарук Емельян Зиновьевич

Мать ребёнка: Назарук Федосия

Смерть
1986

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