Назарук Зиновий Иосифович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1904
Дата смерти1986
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1904
Отец: Назарук Иосиф
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Назарук Мария Зиновьевна
Мать ребёнка: Назарук Федосия
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Назарук Федосия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Назарук Галя Зиновьевна
Мать ребёнка: Назарук Федосия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Назарук Евгения Зиновьевна
Мать ребёнка: Назарук Федосия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Назарук Фрося Зиновьевна
Мать ребёнка: Назарук Федосия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Назарук Алексей Зиновьевич
Мать ребёнка: Назарук Федосия Титовна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Назарук Федосия Титовна
Рождение ребёнка
31.08.1936
Сын: Назарук Емельян Зиновьевич
Мать ребёнка: Назарук Федосия