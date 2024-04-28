Уварова (Дубинин) Ульяна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Дубинин Фёдор
Мать: Дубинина Елена
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Уваров Василий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Уваров Василий
Рождение ребёнка
26.11.1927
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Уваров Василий