Дубинина Елена
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Уварова (Дубинин) Ульяна
Отец ребёнка: Дубинин Фёдор
Рождение ребёнка
10.02.1895
Дочь: Сюсюкина (Федцова-Дубинина) Ксения (Сюта) Фёдоровна
Отец ребёнка: Дубинин Фёдор