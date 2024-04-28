Уваров Василий Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиУваров Василий

Уваров Василий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

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Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Уварова (Дубинин) Ульяна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Уварова (Дубинин) Ульяна

Рождение ребёнка
26.11.1927

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Уварова (Дубинин) Ульяна

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