Шефер (Вельдяева) Анна Тимофеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шефер (Вельдяева) Анна Тимофеевна

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Место рождения

Балаково, Балаковский муниципальный район, Саратовская область

Дата рождения

До 1893

Дата смерти

15.03.1964

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1893

Отец: Вельдяев Тимофей Гаврилович

Мать: не указана

Балаково, Балаковский муниципальный район, Саратовская область
Бракосочетание
Около 1910

Муж: Упрунин Игнат Георгиевич

Пылковка, Балаковский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
13.10.1911 ст.

Дочь: Сгибова Зинаида Игнатьевна

Отец ребёнка: Упрунин Игнат Георгиевич

Пылковка, Балаковский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
30.10.1914 ст.

Сын: Жирков Дмитрий Игнатьевич

Отец ребёнка: Упрунин Игнат Георгиевич

Пылковка, Балаковский муниципальный район, Саратовская область
Бракосочетание
После 1920

Муж: Шефер Анфиноген Давидович

Развод
1920

Муж: Упрунин Игнат Георгиевич

Рождение ребёнка
06.06.1922

Сын: Шефер Георгий Анфиногенович

Отец ребёнка: Шефер Анфиноген Давидович

Вольск, Вольский муниципальный район, Саратовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

Смерть
15.03.1964
Уфа, город Уфа, Республика Башкортостан
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