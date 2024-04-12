Шефер (Вельдяева) Анна Тимофеевна
Место рождения
Дата рожденияДо 1893
Дата смерти15.03.1964
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1893
Отец: Вельдяев Тимофей Гаврилович
Бракосочетание
Около 1910
Рождение ребёнка
13.10.1911 ст.
Дочь: Сгибова Зинаида Игнатьевна
Отец ребёнка: Упрунин Игнат Георгиевич
Рождение ребёнка
30.10.1914 ст.
Сын: Жирков Дмитрий Игнатьевич
Отец ребёнка: Упрунин Игнат Георгиевич
Бракосочетание
После 1920
Развод
1920
Рождение ребёнка
06.06.1922
Сын: Шефер Георгий Анфиногенович
Отец ребёнка: Шефер Анфиноген Давидович
Вольск, Вольский муниципальный район, Саратовская область
Смерть
15.03.1964
Уфа, город Уфа, Республика Башкортостан