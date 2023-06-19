Сгибова (Упрунина) Зинаида Игнатьевна
Место рождения
Дата рождения11.10.1909
Дата смерти14.04.1972
ПолЖенский
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.10.1909
Отец: Упрунин Игнат
Мать: Шефер Анна Тимофеевна
Рождение ребёнка
01.05.1929
Сын: Сгибов Дмитрий Анатольевич
Отец ребёнка: Сгибов Анатолий Афанасьевич
Рождение ребёнка
09.04.1931
Отец ребёнка: Сгибов Анатолий Афанасьевич
Рождение ребёнка
12.04.1937
Сын: Сгибов Анатолий Анатольевич
Отец ребёнка: Сгибов Анатолий Афанасьевич
Рождение ребёнка
11.10.1938
Дочь: Орехова Ирина Анатольевна
Отец ребёнка: Сгибов Анатолий Афанасьевич
Рождение ребёнка
16.04.1941
Сын: Сгибов Алексей Анатольевич
Отец ребёнка: Сгибов Анатолий Афанасьевич
Рождение ребёнка
28.08.1946
Отец ребёнка: Сгибов Анатолий Афанасьевич
Рождение ребёнка
11.07.1948
Дочь: Кузнецова Анна Анатольевна
Отец ребёнка: Сгибов Анатолий Афанасьевич
Рождение ребёнка
04.11.1952
Дочь: Храмова Татьяна Анатольевна
Отец ребёнка: Сгибов Анатолий Афанасьевич
Смерть
14.04.1972
Октябрьский, город Октябрьский, Республика Башкортостан