Сгибова (Упрунина) Зинаида Игнатьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сгибова (Упрунина) Зинаида Игнатьевна

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Место рождения

Пылковка, Балаковский муниципальный район, Саратовская область

Дата рождения

11.10.1909

Дата смерти

14.04.1972

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.10.1909

Отец: Упрунин Игнат

Мать: Шефер Анна Тимофеевна

Пылковка, Балаковский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
01.05.1929

Сын: Сгибов Дмитрий Анатольевич

Отец ребёнка: Сгибов Анатолий Афанасьевич

Рождение ребёнка
09.04.1931

Сын: Сгибов Марк Анатольевич

Отец ребёнка: Сгибов Анатолий Афанасьевич

Рождение ребёнка
12.04.1937

Сын: Сгибов Анатолий Анатольевич

Отец ребёнка: Сгибов Анатолий Афанасьевич

Рождение ребёнка
11.10.1938

Дочь: Орехова Ирина Анатольевна

Отец ребёнка: Сгибов Анатолий Афанасьевич

Рождение ребёнка
16.04.1941

Сын: Сгибов Алексей Анатольевич

Отец ребёнка: Сгибов Анатолий Афанасьевич

Рождение ребёнка
28.08.1946

Сын: Сгибов Павел Анатольевич

Отец ребёнка: Сгибов Анатолий Афанасьевич

Рождение ребёнка
11.07.1948

Дочь: Кузнецова Анна Анатольевна

Отец ребёнка: Сгибов Анатолий Афанасьевич

Рождение ребёнка
04.11.1952

Дочь: Храмова Татьяна Анатольевна

Отец ребёнка: Сгибов Анатолий Афанасьевич

Смерть
14.04.1972
Октябрьский, город Октябрьский, Республика Башкортостан