Сгибов Павел Анатольевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения28.08.1946
Дата смерти12.11.2018
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.08.1946
Рождение ребёнка
23.02.1967
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
21.11.1973
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
12.11.2018