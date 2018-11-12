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Сгибов Павел Анатольевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.08.1946

Дата смерти

12.11.2018

Пол

Мужской

Отец

1900 г.р.

Мать

1911 г.р.

Дети

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Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.08.1946

Отец: Сгибов Анатолий Афанасьевич

Мать: Сгибова Зинаида Игнатьевна

Рождение ребёнка
23.02.1967

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
21.11.1973

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Белгород, город Белгород, Белгородская область
Смерть
12.11.2018
Белгород, город Белгород, Белгородская область
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