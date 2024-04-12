Шефер Георгий Анфиногенович
Место рождения
Дата рождения06.06.1922
Дата смерти14.02.1990
ПолМужской
Отец
Мать
ЖенаНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.06.1922
Отец: Шефер Анфиноген Давидович
Мать: Шефер Анна Тимофеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Шефер Валентина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Шефер Валентина
Смерть
14.02.1990