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Шефер Георгий Анфиногенович

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Место рождения

Вольск, Вольский муниципальный район, Саратовская область

Дата рождения

06.06.1922

Дата смерти

14.02.1990

Пол

Мужской

Отец

1886 г.р.

Мать

До 1893 г.р.

Жена

Не указана

Дети

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Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.06.1922

Отец: Шефер Анфиноген Давидович

Мать: Шефер Анна Тимофеевна

Вольск, Вольский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Шефер Валентина

Уфа, город Уфа, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Шефер Валентина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Смерть
14.02.1990
Уфа, город Уфа, Республика Башкортостан
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