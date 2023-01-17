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Куликов Федор Никифорович

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Место рождения

Каменное, Михайловская волость, Кадниковский уезд

Дата рождения

1880

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880

Отец: Куликов Никифор Антонович

Мать: Куликова Анна Кировна

Каменное, Михайловская волость, Кадниковский уезд
Рождение ребёнка
1906

Сын: Куликов Вениамин Федорович

Мать ребёнка: Куликова Ольга Федоровна

Каменное, Михайловская волость, Кадниковский уезд
Рождение ребёнка
19.11.1910

Дочь: Куликова Екатерина Федоровна

Мать ребёнка: Куликова Ольга Федоровна

Каменное, Михайловская волость, Кадниковский уезд
Рождение ребёнка
03.11.1916

Дочь: Куликова Александра Федоровна

Мать ребёнка: Куликова Ольга Федоровна

Каменное, Михайловская волость, Кадниковский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Куликова Ольга Федоровна

Смерть
Неизвестно
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