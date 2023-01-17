Куликов Федор Никифорович
Место рождения
Дата рождения1880
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880
Отец: Куликов Никифор Антонович
Мать: Куликова Анна Кировна
Рождение ребёнка
1906
Сын: Куликов Вениамин Федорович
Мать ребёнка: Куликова Ольга Федоровна
Рождение ребёнка
19.11.1910
Дочь: Куликова Екатерина Федоровна
Мать ребёнка: Куликова Ольга Федоровна
Рождение ребёнка
03.11.1916
Дочь: Куликова Александра Федоровна
Мать ребёнка: Куликова Ольга Федоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Куликова Ольга Федоровна
Смерть
Неизвестно