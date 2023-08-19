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Куликов Никифор Антонович

Место рождения

Каменное, Михайловская волость, Кадниковский уезд

Дата рождения

12.03.1854

Дата смерти

14.10.1886

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.03.1854

Отец: Куликов Антон Степанович

Мать: не указана

Каменное, Михайловская волость, Кадниковский уезд
Рождение ребёнка
1880

Сын: Куликов Федор Никифорович

Мать ребёнка: Куликова Анна Кировна

Каменное, Михайловская волость, Кадниковский уезд
Рождение ребёнка
13.08.1885

Сын: Куликов Демид Никифорович

Мать ребёнка: Куликова Анна Кировна

Каменное, Михайловская волость, Кадниковский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Куликова Анна Кировна

Смерть
14.10.1886
Каменное, Михайловская волость, Кадниковский уезд
Умер от простуды
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