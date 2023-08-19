Куликов Никифор Антонович
Место рождения
Дата рождения12.03.1854
Дата смерти14.10.1886
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.03.1854
Отец: Куликов Антон Степанович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1880
Сын: Куликов Федор Никифорович
Мать ребёнка: Куликова Анна Кировна
Рождение ребёнка
13.08.1885
Сын: Куликов Демид Никифорович
Мать ребёнка: Куликова Анна Кировна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Куликова Анна Кировна
Смерть
14.10.1886
Умер от простуды