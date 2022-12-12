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Куликов Антон Степанович

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Место рождения

Каменное, Михайловская волость, Кадниковский уезд

Дата рождения

1816

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1816

Отец: не указан

Мать: не указана

Каменное, Михайловская волость, Кадниковский уезд
Рождение ребёнка
1843

Сын: Куликов Максим Антонович

Мать ребёнка: не указана

Каменное, Михайловская волость, Кадниковский уезд
Рождение ребёнка
22.11.1850

Дочь: Куликова Анастасия Антоновна

Мать ребёнка: не указана

Каменное, Михайловская волость, Кадниковский уезд
Рождение ребёнка
02.03.1852

Сын: Куликов Алексей Антонович

Мать ребёнка: не указана

Каменное, Михайловская волость, Кадниковский уезд
Рождение ребёнка
12.03.1854

Сын: Куликов Никифор Антонович

Мать ребёнка: не указана

Каменное, Михайловская волость, Кадниковский уезд
Рождение ребёнка
1861

Сын: Куликов Дмитрий Антонович

Мать ребёнка: не указана

Каменное, Михайловская волость, Кадниковский уезд
Рождение ребёнка
1862

Сын: Куликов Герасим Антонович

Мать ребёнка: не указана

Каменное, Михайловская волость, Кадниковский уезд
Смерть
Неизвестно
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