Куликов Антон Степанович
Место рождения
Дата рождения1816
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1816
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1843
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
22.11.1850
Дочь: Куликова Анастасия Антоновна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
02.03.1852
Сын: Куликов Алексей Антонович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
12.03.1854
Сын: Куликов Никифор Антонович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1861
Сын: Куликов Дмитрий Антонович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1862
Сын: Куликов Герасим Антонович
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно