Куликова Анна Кировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Куликова Анна Кировна

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Место рождения

Каменное, Михайловская волость, Кадниковский уезд

Дата рождения

1860

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1854 г.р.

Дети

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1860

Отец: не указан

Мать: не указана

Каменное, Михайловская волость, Кадниковский уезд
Рождение ребёнка
1880

Сын: Куликов Федор Никифорович

Отец ребёнка: Куликов Никифор Антонович

Каменное, Михайловская волость, Кадниковский уезд
Рождение ребёнка
13.08.1885

Сын: Куликов Демид Никифорович

Отец ребёнка: Куликов Никифор Антонович

Каменное, Михайловская волость, Кадниковский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Куликов Никифор Антонович

Смерть
Неизвестно
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