Куликова Анна Кировна
Место рождения
Дата рождения1860
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1860
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1880
Сын: Куликов Федор Никифорович
Отец ребёнка: Куликов Никифор Антонович
Рождение ребёнка
13.08.1885
Сын: Куликов Демид Никифорович
Отец ребёнка: Куликов Никифор Антонович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно