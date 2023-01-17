Куликова (Косарева) Ольга Федоровна
Место рождения
Дата рождения1882
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1882
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1906
Сын: Куликов Вениамин Федорович
Отец ребёнка: Куликов Федор Никифорович
Рождение ребёнка
19.11.1910
Дочь: Куликова Екатерина Федоровна
Отец ребёнка: Куликов Федор Никифорович
Рождение ребёнка
03.11.1916
Дочь: Куликова Александра Федоровна
Отец ребёнка: Куликов Федор Никифорович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно