Куликова (Косарева) Ольга Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Куликова (Косарева) Ольга Федоровна

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Место рождения

Заберезник, Харовский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1882

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1882

Отец: не указан

Мать: не указана

Заберезник, Харовский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1906

Сын: Куликов Вениамин Федорович

Отец ребёнка: Куликов Федор Никифорович

Каменное, Михайловская волость, Кадниковский уезд
Рождение ребёнка
19.11.1910

Дочь: Куликова Екатерина Федоровна

Отец ребёнка: Куликов Федор Никифорович

Каменное, Михайловская волость, Кадниковский уезд
Рождение ребёнка
03.11.1916

Дочь: Куликова Александра Федоровна

Отец ребёнка: Куликов Федор Никифорович

Каменное, Михайловская волость, Кадниковский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Куликов Федор Никифорович

Смерть
Неизвестно
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