Военная служба

С 1943 по 1945

В начале войны попал в окружение, затем - плен. В плену находился около 2 лет. Из рассказов: каждый день немцы расстреливали каждую 10-ю шеренгу. Очень голодали, был настолько худым, что ночью пролезал в оконную решетку, чтобы стащить у немцев с амбара редьку и картошку. Освободили их из лагеря американцы.