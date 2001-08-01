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Скиба Николай

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Место рождения

Новоджерелиевская, Брюховецкий муниципальный район, Краснодарский край

Дата рождения

26.02.1923

Дата смерти

01.08.2001

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.02.1923

Отец: Скиба Василий

Мать: Скиба Акилина Дмитриевна

Новоджерелиевская, Брюховецкий муниципальный район, Краснодарский край
Военная служба
С 1943 по 1945
В начале войны попал в окружение, затем - плен. В плену находился около 2 лет. Из рассказов: каждый день немцы расстреливали каждую 10-ю шеренгу. Очень голодали, был настолько худым, что ночью пролезал в оконную решетку, чтобы стащить у немцев с амбара редьку и картошку. Освободили их из лагеря американцы.
Награда
06.11.1985
Новоджерелиевская, Брюховецкий муниципальный район, Краснодарский край
Приказ МО СССР о юбилейном награждении орденом "Отечественной войны" 2 ст. ЦАМО РФ шк-56,ящ-5
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Скиба Анна

Смерть
01.08.2001
Северская, Северский муниципальный район, Краснодарский край
Похороны
Неизвестно
Северская, Северский муниципальный район, Краснодарский край
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