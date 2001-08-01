Скиба Николай
Место рождения
Дата рождения26.02.1923
Дата смерти01.08.2001
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.02.1923
Отец: Скиба Василий
Мать: Скиба Акилина Дмитриевна
Военная служба
С 1943 по 1945
В начале войны попал в окружение, затем - плен. В плену находился около 2 лет. Из рассказов: каждый день немцы расстреливали каждую 10-ю шеренгу. Очень голодали, был настолько худым, что ночью пролезал в оконную решетку, чтобы стащить у немцев с амбара редьку и картошку. Освободили их из лагеря американцы.
Награда
06.11.1985
Приказ МО СССР о юбилейном награждении орденом "Отечественной войны" 2 ст. ЦАМО РФ шк-56,ящ-5
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Скиба Анна
Смерть
01.08.2001
Похороны
Неизвестно