Скиба (Строкань) Акилина Дмитриевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения09.05.1878
Дата смерти26.03.1960
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.05.1878
Рождение ребёнка
26.02.1923
Сын: Скиба Николай
Отец ребёнка: Скиба Василий
Новоджерелиевская, Брюховецкий муниципальный район, Краснодарский край
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Скиба Василий
Смерть
26.03.1960
Похороны
Неизвестно
Ильский, Северский муниципальный район, Краснодарский край