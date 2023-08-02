Скиба (Строкань) Акилина Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Скиба (Строкань) Акилина Дмитриевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.05.1878

Дата смерти

26.03.1960

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.05.1878

Отец: Строкань Дмитрий Маркович

Мать: Строкань Татьяна Семеновна

Рождение ребёнка
26.02.1923

Сын: Скиба Николай

Отец ребёнка: Скиба Василий

Новоджерелиевская, Брюховецкий муниципальный район, Краснодарский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Скиба Василий

Смерть
26.03.1960
Похороны
Неизвестно
Ильский, Северский муниципальный район, Краснодарский край
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