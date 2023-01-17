Ефросинья Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.11.1887
Дочь: Екатерина Михайлова
Отец ребёнка: Андреев Михаил Андреевич
Рождение ребёнка
13.09.1891
Отец ребёнка: Андреев Михаил Андреевич
Рождение ребёнка
02.08.1893
Отец ребёнка: Андреев Михаил Андреевич
Медениково, Костромской муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
02.03.1895
Сын: Андреев Арсений Михайлович
Отец ребёнка: Андреев Михаил Андреевич
Рождение ребёнка
03.08.1897
Сын: Андреев Максим Михайлович
Отец ребёнка: Андреев Михаил Андреевич
Рождение ребёнка
1905
Дочь: Агрипина Михайлова
Отец ребёнка: Андреев Михаил Андреевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно