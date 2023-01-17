Ефросинья Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ефросинья Иванова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.11.1887

Дочь: Екатерина Михайлова

Отец ребёнка: Андреев Михаил Андреевич

Рождение ребёнка
13.09.1891

Сын: Андреев Иван Михайлович

Отец ребёнка: Андреев Михаил Андреевич

Рождение ребёнка
02.08.1893

Сын: Андреев Дмитрий Михайлов

Отец ребёнка: Андреев Михаил Андреевич

Медениково, Костромской муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
02.03.1895

Сын: Андреев Арсений Михайлович

Отец ребёнка: Андреев Михаил Андреевич

Рождение ребёнка
03.08.1897

Сын: Андреев Максим Михайлович

Отец ребёнка: Андреев Михаил Андреевич

Рождение ребёнка
1905

Дочь: Агрипина Михайлова

Отец ребёнка: Андреев Михаил Андреевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Андреев Михаил Андреевич

Смерть
Неизвестно
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