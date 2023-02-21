Андреев Михаил Андреевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Андреев Михаил Андреевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1867

Дата смерти

24.05.1918

Пол

Мужской

Добавил:

ИТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1867

Отец: Андрей Гаврилов

Мать: Фёкла Фёдорова

Рождение ребёнка
01.11.1887

Дочь: Екатерина Михайлова

Мать ребёнка: Ефросинья Иванова

Рождение ребёнка
13.09.1891

Сын: Андреев Иван Михайлович

Мать ребёнка: Ефросинья Иванова

Рождение ребёнка
02.08.1893

Сын: Андреев Дмитрий Михайлов

Мать ребёнка: Ефросинья Иванова

Медениково, Костромской муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
02.03.1895

Сын: Андреев Арсений Михайлович

Мать ребёнка: Ефросинья Иванова

Рождение ребёнка
03.08.1897

Сын: Андреев Максим Михайлович

Мать ребёнка: Ефросинья Иванова

Рождение ребёнка
1905

Дочь: Агрипина Михайлова

Мать ребёнка: Ефросинья Иванова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ефросинья Иванова

Место жительства
Неизвестно
Медениково, Костромской муниципальный район, Костромская область
Смерть
24.05.1918
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