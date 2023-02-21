Андреев Михаил Андреевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1867
Дата смерти24.05.1918
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1867
Отец: Андрей Гаврилов
Мать: Фёкла Фёдорова
Рождение ребёнка
01.11.1887
Дочь: Екатерина Михайлова
Мать ребёнка: Ефросинья Иванова
Рождение ребёнка
13.09.1891
Мать ребёнка: Ефросинья Иванова
Рождение ребёнка
02.08.1893
Мать ребёнка: Ефросинья Иванова
Рождение ребёнка
02.03.1895
Сын: Андреев Арсений Михайлович
Мать ребёнка: Ефросинья Иванова
Рождение ребёнка
03.08.1897
Сын: Андреев Максим Михайлович
Мать ребёнка: Ефросинья Иванова
Рождение ребёнка
1905
Дочь: Агрипина Михайлова
Мать ребёнка: Ефросинья Иванова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ефросинья Иванова
Место жительства
Неизвестно
Смерть
24.05.1918