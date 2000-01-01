Семён — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Семён

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

МК
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1690

Дочь: Ирина Семёнова

Мать ребёнка: не указана

ИВ-1737 --- ИВ-1738 Ирина Семёнова 48=1690 ИВ-1739 Ирина Семёнова 49=1690 ИВ-1740 Ирина Семёнова 50=1690 МК-1740 01.04.1740 Деревни Михайлова у монастырского служки Григория Фирсова сын Иван дочь Мари... Показать все
Смерть
Неизвестно
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