Семён
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1690
Дочь: Ирина Семёнова
Мать ребёнка: не указана
ИВ-1737 --- ИВ-1738 Ирина Семёнова 48=1690 ИВ-1739 Ирина Семёнова 49=1690 ИВ-1740 Ирина Семёнова 50=1690 МК-1740 01.04.1740 Деревни Михайлова у монастырского служки Григория Фирсова сын Иван дочь Мари... Показать все
Смерть
Неизвестно